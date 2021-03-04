Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Niğde´de tartıştığı eski eşi Halime Türkaslan´ı (43) bıçaklayarak öldüren Mehmet Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan şüphelinin, kaçarken ayağını kırdığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-04 22:32:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.