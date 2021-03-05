Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak teslim töreni yapıldı

Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı için bayrak teslim töreni düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende Nevşehir'den Furkan Özyalım tarafından getirilen Türk bayrağı, pazartesi günü Aksaray'a ulaştırılmak üzere Niğde temsilcisi Orhan Özkan'a teslim edildi.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç "Bu topraklar özel topraklar. Tarihten buyana sürekli şehit verdiğimiz topraklar. Gençlerimizin özellikle tarihle olan bağlarının sıkı olması lazım. Genlerimizin, toprak nedir, vatan nedir, bayrak nedir, ezan nedir? bunu bilmesi lazım. Bu da ancak bu uğurda verilen canların, dökülen kanların ne uğruna verildiğinin bilinmesiyle mümkün. Tarihle bağlarını sıkı tutan gençlerle ülkemiz inşallah teröre karşı sürekli dimdik duracaktır, geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Bu bilinçten hareketle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yaklaşan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Günü' dolayısıyla 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi başlattı. Bu bilinci oluşturma adına gençlerimiz bayrağımızı il il dolaştırıp teslim ediyor. Nevşehir'den gelen şanlı bayrağımızı teslim alacağız. İnşallah bu bilinçli gençlerle geleceğe daha güvenle bakacağız"dedi.

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