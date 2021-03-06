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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında; “Toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün sağlanmasında, başarılı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesinde şüphesiz ki en önemli pay kadınlarımıza aittir. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti'nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Tarih boyunca istiklal mücadelelerimizde kahraman kadınlarımız daima en ön sıralarda yer almışlardır. Bizler kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir toplumun temsilcileriyiz. Özellikle ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam dilerim” dedi.

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