Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Lütfü Aslan (56), hayatını kaybetti.

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde Lütfü Aslan (56) yönetimindeki 68 EC 743 plakalı otomobil, saman yüklü F.Y.´nin (43) kullandığı 42 L 5521 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Aslan, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü F.Y., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-03-09 11:38:38



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