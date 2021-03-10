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Baba mesleğini minyatür at arabası yaparak yaşatıyorlar At arabaları piyasadan çekilince dekoratif maketlere ilgi büyük oldu Minyatür at arabalarının fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor

İHA

Baba mesleğini minyatür at arabası yaparak yaşatıyorlar At arabaları piyasadan çekilince dekoratif maketlere ilgi büyük oldu Minyatür at arabalarının fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor

Niğde’de baba mesleği olan demirciliği devam ettiren Ulaşer kardeşler, piyasadan çekilen at arabasının maketini yapıyor.
Eski sanayi sitesinde demir ustası olan Adnan ve Harun Ulaşer kardeşler, 70 yıl at arabası ustalığı yapan merhum babalarının mesleklerini yaşatmak için minyatür at arabası yapıyor.
Ustalardan Adnan Ulaşer, "At arabalarının maketlerini yapıyoruz. Asıl mesleğimiz demirciliktir. Fakat Merhum babam bu işlerin ustasıydı. 1932 yılında Bosna Hersek’ten memlekete geldiğinde o zamanlar ailecek babasını genç yaşta kaybettiği için bir meslek dalına vermeyi düşünmüşler. Oda at arabası ustası olarak birinin yanına girmiş. 1944 1945’li yıllarda. Bu mesleği icra etmeye çalışmış. Yıllarını bu mesleğe vererek 70 yılın üzerinde bu işle meşgul olmuş" dedi.
"Kendisi rahmetli olunca bizde doğal olarak demir ustası olduğumuz için bu arabalardan talep edenler, isteyenler oldu" diyen Ulaşer, "Bizde hem rahmetlinin mesleğini sürdürmek hem de insanların taleplerini karşılamak amacıyla bu tür maket arabaları yapmaya gayret ediyoruz. İsteyenler oluyor gayret ediyoruz ve ortaya böyle bir şeyler çıkıyor. Önceden bunların büyüklerini yapıyorduk. Bu arabalar piyasadan çekilince insanlar bunları dekoratif amaçlı maketlerini yapmaya yöneldiler. Taleplerde bulunuyorlar bizlerde zaman zaman yapmaya çalışıyoruz” dedi .
Sipariş üzerine at arabası yaptıklarını ifade eden Harun Ulaşer ise, “Canlı yaptığımız bu resimlerin hiçbir tanesinde şablon yok. Tamamen el emeği olarak yapıyoruz. Elimizden çıkan bir uygulamadır. Kendi emeğimizle çizimini yapıyoruz. Fiyatlar 2 bin 500 arası. Sipariş ve talepler üzerine yapıyoruz. İstenilen ölçüde boyutta biraz küçüğü biraz büyüğü yapılabilir” dedi.
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü de, “Eskiden bu arabaları rahmetli Salih Ulaşer’in oğulları Adnan ve Harun ustalar yapmaktalar. Bunlar babalarının el sanatını yarınlara taşıyan ustalar ve Niğde’miz de tek sanatçılardır. Bu görmüş olduğunuz at arabası bunun adı “Talika” isimlendirilen ve bizim bölgede pek kullanılmayan daha çok batı bölgelerde kullanılan bir arabadır. Tamamen el işçiliğidir. Bu görmüş olduğunuz resimler tamamen birebir ölçekli olarak yapılıyor. Bizim Niğde bölgesinde kullanılan at arabası ise “Konya Yaylısı” dediğimiz burada görmüş olduğunuz maket, bu da bundan bir model daha küçüktür. Genellikle bu bağlarda bahçelerde kullanılıyor bu da ev ve iş yerlerine uygun üzerine saksı koyanlar çiçek ekenler oluyor. Böylelikle biz Niğde’miz de kaybolan at arabası kültürünü bir nebze olsun yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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