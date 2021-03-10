Niğde´de demir ustası kardeşler, minyatür at arabası imal ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de demir ustası kardeşler, minyatür at arabası imal ediyor

DHA

Niğde´de demir ustası kardeşler, minyatür at arabası imal ediyor


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de demir ustası Adnan (61) ve Harun Ulaşer (55) kardeşler, 3 yıl önce hayatını kaybeden babalarının mesleğini sürdürüp, süs eşyası minyatür at arabası imal ederek yerel bir kültürü canlı tutuyorlar.  
Geçmişte önemli bir ulaşım aracı olan at arabaları teknolojiye yenik düşünce, minyatürleşerek süs eşyası haline geldi. 1932 yılında Bosna Hersek'ten Niğde'ye göç eden ve 3 yıl önce hayatını kaybeden at arabası ustası Salih Ulaşer'in (86) oğulları Adnan ile Harun Ulaşer, yoğun talep üzerine hem babalarının mesleğini olması hem de yerel bir kültürü yaşatmak için bayrağı devralarak minyatür at arabası imal etmeye başladı. Ustalardan Adnan Ulaşer, babalarının 70 yılın üzerinde bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, "At arabaları piyasadan çekilince insanlar bunları dekoratif amaçlı kullanmaya başladı. Biz de hem talepleri karşılamak hem de babamızın mesleğini sürdürmek için bu ürünleri yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
Harun Ulaşer ise özel siparişler üzerine çalıştıklarını kaydetti. Minyatürler arabalara sanatsal resimler çizdiklerini vurgulayan Ulaşer, "Yaptığımız bu resimlerin hiçbirinde şablon yok. Tamamen el emeğiyle yapıyoruz. Fiyatlar 2 bin 500 lira civarında. Boyutlar ve çizimler taleplere göre şekilleniyor" diye konuştu.
'KAYBOLAN KÜLTÜRÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü de Ulaşer kardeşlerin kentte bu işi yapan tek ustalar olduğunu anlattı. Göncü, "Niğde bölgesinde kullanılan at arabası, 'Konya Yaylası' olarak adlandırılıyor. Genellikle bağ ve bahçelerde, ev ve iş yerlerinde dekoratif amaçlı kullanılıyor. Üzerine saksı koyanlar, çiçek ekenler oluyor. Niğde'de kaybolan at arabası kültürünü bir nebze de olsa yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-03-10 14:22:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baba mesleğini minyatür at arabası yaparak yaşatıyorlar At arabaları piyasadan çekilince dekoratif maketlere ilgi büyük oldu Minyatür at arabalarının fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor
YEREL HABERLER Baba mesleğini minyatür at arabası yaparak ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili ...
Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin ...
Niğde'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Niğde'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Kadın Personele Anlamlı Jest
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Kadın Personele ...
Kadın dağcılar Bolkarlara tırmandı
YEREL HABERLER Kadın dağcılar Bolkarlara tırmandı
Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin ...
Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
YEREL HABERLER Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor