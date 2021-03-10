Niğde´de demir ustası kardeşler, minyatür at arabası imal ediyor



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de demir ustası Adnan (61) ve Harun Ulaşer (55) kardeşler, 3 yıl önce hayatını kaybeden babalarının mesleğini sürdürüp, süs eşyası minyatür at arabası imal ederek yerel bir kültürü canlı tutuyorlar.

Geçmişte önemli bir ulaşım aracı olan at arabaları teknolojiye yenik düşünce, minyatürleşerek süs eşyası haline geldi. 1932 yılında Bosna Hersek'ten Niğde'ye göç eden ve 3 yıl önce hayatını kaybeden at arabası ustası Salih Ulaşer'in (86) oğulları Adnan ile Harun Ulaşer, yoğun talep üzerine hem babalarının mesleğini olması hem de yerel bir kültürü yaşatmak için bayrağı devralarak minyatür at arabası imal etmeye başladı. Ustalardan Adnan Ulaşer, babalarının 70 yılın üzerinde bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, "At arabaları piyasadan çekilince insanlar bunları dekoratif amaçlı kullanmaya başladı. Biz de hem talepleri karşılamak hem de babamızın mesleğini sürdürmek için bu ürünleri yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Harun Ulaşer ise özel siparişler üzerine çalıştıklarını kaydetti. Minyatürler arabalara sanatsal resimler çizdiklerini vurgulayan Ulaşer, "Yaptığımız bu resimlerin hiçbirinde şablon yok. Tamamen el emeğiyle yapıyoruz. Fiyatlar 2 bin 500 lira civarında. Boyutlar ve çizimler taleplere göre şekilleniyor" diye konuştu.

'KAYBOLAN KÜLTÜRÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü de Ulaşer kardeşlerin kentte bu işi yapan tek ustalar olduğunu anlattı. Göncü, "Niğde bölgesinde kullanılan at arabası, 'Konya Yaylası' olarak adlandırılıyor. Genellikle bağ ve bahçelerde, ev ve iş yerlerinde dekoratif amaçlı kullanılıyor. Üzerine saksı koyanlar, çiçek ekenler oluyor. Niğde'de kaybolan at arabası kültürünü bir nebze de olsa yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-10 14:22:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.