Niğde´de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tonlarca atık malzeme kül oldu.
Sazlıca beldesi yakınlarındaki tekstil fabrikasının deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-03-11 10:04:16
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