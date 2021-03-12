İki tırın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Niğde'de iki tırın kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün NiğdeNevşehir yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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