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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

41 yıllık saatçi, baba mesleğini yaşatıyor

DHA

41 yıllık saatçi, baba mesleğini yaşatıyor


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de çocuk yaştayken babasından öğrendiği saat tamirciliğini 41 yıldır 8 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışan Efkan Tanır (53), işinin zor ancak zevkli olduğunu ve ömrü boyunca zamana ayar vermeye çalıştığını kaydetti.
Niğde´de 12 yaşındayken saat tamirciliğine başlayan Efkan Tanır, babasından miras kalan mesleğini ilerleyen teknolojiye rağmen özveriyle sürdürüyor. Merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde bulunan dükkanını yıllardır her sabah açan Tanır, saat tamirciliğinin zor ancak zevkli bir meslek olduğunu anlattı. Tanır, "Bu meslek bize babadan kalma. Ben bu mesleğin içerisinde 41 yıldır çalışıyorum. Bizim meslek çok kaliteli ve değerli" dedi.
Saat kullanıcılarının bilinçli olup, saati işin erbabı olanlardan almaları konusunda tavsiyede bulunan Tanır, kullanıcıların satın aldıkları üründe sorun yaşadıklarında karşısında bu sanattan anlayan muhatap bulabilmelerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti. Saatlere aşık olduğunu belirten Tanır, "Saatlere karşı bir ilgim vardı. Daha sonra bu işe babamın yanında başladım ve devam ettiriyorum. Eskiden kurmalı saatler vardı. Şimdi pilli saatler var. Biz de onlara uyum sağladık. Yeni teknolojiyle üretilen birçok saatin tamiri mümkün değil. Şimdi telefonlarda bile saat var, bizim işlerin pek tadı kalmadı, artık sadece pil ve kolçak değiştiriyoruz. Ancak ben dükkanımı kapatmak istemedim. Mesleğimi seviyorum, dükkanıma gelemeyecek durumda olana kadar da sürdüreceğim" diye konuştu.
`SAAT SESLERİNİ DUYDUKÇA MUTLU OLUYORUM´
Teknolojinin gelişmesiyle saat tamirciliğinin yok olacak meslekler arasına girdiğine işaret eden Tanır, şöyle devam etti:
"Sabah uyandığımda hemen dükkana gelmek istiyorum. Tek bağımlılığım bu. Eski saatleri de özlüyorum. Onları tamir etmenin tadı çok başka. Eski saatlerden görünce çok mutlu oluyorum. Eskiden özellikle Ramazan ayında işlerimiz çok yoğun oluyordu. Piyasada artık saat tamir edenler de kalmadı. Çünkü insanlar için saatlerin bir önemi yok. Eskiden insan hayatında çok büyük bir yeri vardı. Haftanın her günü bu dükkan açık. Ben burada hiç sıkılmıyorum. Saat seslerini duydukça mutlu oluyorum." DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ
2021-03-13 08:19:43

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