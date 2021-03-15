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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Üniversitesi'nde isteğe bağlı yüz yüze eğitim başlıyor

İHA

Niğde Üniversitesi'nde isteğe bağlı yüz yüze eğitim başlıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs salgını nedeniyle, bahar döneminde yaptıkları değerlendirme neticesinde uygulamalı derslerde isteğe bağlı olarak eğitimin yüz yüze yapılması noktasında karar aldıklarını söyledi.
Öğrencilerden uzak kalmanın öğreticileri üzdüğünü belirten Rektör Kar, "Yüz yüze eğitime katılmak hem eğitim öğretimi yapan hocamız açısından hem de derslere devam eden öğrencilerimiz açısından hala riskler barındırmak. Bizim için hem personelimiz hem de öğrencilerimizin sağlığı her şeyin önünde gelmekte. Dolayısıyla yüz yüze yapılacak derslerimizin de isteğe bağlı olduğunu kararlaştırdık. Ölçme değerlendirme anlamında da ara sınavların tıp fakültesi hariç uzaktan yapılmasına kararlaştırdık. Bizim beklentimiz özellikle vize sonrası dönemde uzaktan eğitime katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Çünkü senatomuzun aldığı karar gereğince 14 hafta olan eğitim öğretimin bazı haftalarını uzaktan bazı haftalarını yüz yüze yapmaları söz konusu" ifadelerini kullandı.
Kar, "Bu çerçevede birimlerimizin büyük bir çoğunluğu yüz yüze yapılacak olan derslere 7'nci haftadan sonra vize sonrası dersleri uzaktan yapma şeklinde bir karar aldılar. Öğrencilerden uzak kalmak öğreticiler olarak üzüyor. onlara bir an önce kavuşmayı istiyoruz. Sağlıklı bir şekilde bunun yapılması önemli. Üniversitenin şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde salgınla ilgili gelişmeleri yakında takip ederek, bir an önce üniversitemizi yüz yüze eğitime açmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu

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