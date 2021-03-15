Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 229,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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