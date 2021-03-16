İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı

DHA

İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden 2'sinin daha ihaleyle satışı gerçekleştirildi.
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile Hakan Gıda ve Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney arasında enstitüde imza töreni gerçekleştirildi. Uğur Pırlak, yürüttükleri ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırdıklarını söyledi.
Enstitüde geliştirdikleri çeşitleri pazarlama ve satış hakkını özel sektöre devrettiklerini ifade eden Pirlak, "'Saruhan' ve 'Niğşah' çeşidimizin çiftçilerimize ulaşması ve sofralarımızda yer alması için ihalesine çıktık. Yapılan ihale sonucunda Türkiye'nin önemli patates üretici firmalarından biri olan Hakan Gıda ve Tohumculuk tarafından 2 çeşidimiz alındı. 2 çeşidimizin pazarlama ve satış hakkını yapacağımız sözleşmeyle Hakan Gıda ve Tohumculuğa devrediyoruz. Bu süreçten sonra çeşitlerimizi ileri kademedeki tohumluk üretimlerini gerçekleştirip çiftçilerimize ulaştıracak. Enstitümüzde ıslah çalışmaları devam etmekte.  Gerek yemeklik gerekse sanayilik, hastalıklara dayanıklı patates çeşidi geliştirmeye de devam ediyoruz. İlk etapta 480 ton tohumluk üretimi yapılacak" dedi.
'Niğşah' ve 'Saruhan'  çeşitlerinin çiftçiler tarafından tutulacağını umduğunu belirten Pırlak, "Bu çeşitler çok güzel özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 2 çeşidimiz de yemeklik, orta erkenci, et renkleri sarı olan yemeklik çeşitlerimizdir. Özellikle Niğşah hasat sonrası parmak patatese uygun bir çeşittir. Bu çeşitlerimizin çiftçilerimiz tarafından tutulacağını umuyoruz" diye konuştu.
Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney ise "Bu çeşitleri sektöre kazandırdıkları için Patates Araştırma Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 25 dekar alanda tohumluk ve yemeklik üretimi yapıyoruz. Cips, parmaklık ya da yemeklik için birçok çeşit çalışıyoruz. Bunlara yerli ve milli çeşitlerimizi de dahil etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-03-16 13:16:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından ...
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Niğde Üniversitesi'nde isteğe bağlı yüz yüze eğitim başlıyor
YEREL HABERLER Niğde Üniversitesi'nde isteğe bağlı yüz yüze eğitim ...
Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
YEREL HABERLER Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı