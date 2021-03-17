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Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı

DHA

Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı


Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)KORONAVİRÜS haritasında yüksek riskle turuncu kategoride bulunan Niğde´de denetimlere katılan Vali Yılmaz Şimşek, hafta boyunca denetim yapmalarına rağmen kentte vaka sayılarının yükseldiğini ve kırmızı kategoriye girmeye çok az kaldığını söyledi.
Vali Yılmaz Şimşek ile Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, kentte koronavirüs denetimi yaptı. Denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünün yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi.
Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Niğde´nin tekrar kapanma dönemine girme olasılığı bulunduğunu belirten Vali Şimşek, denetimlerin hafta boyu sürdüğünü ancak vaka sayılarının arttığını kaydetti. Vali Şimşek, "Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken bir alt sarı kategoriye inmek isterken maalesef şu anda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı. Artık vatandaşlarımızın büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve kurallara tam anlamıyla uyması gerekiyor. Aksi takdirde bütün kazanımlarımızı kaybedip tekrar en yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe bu kuralları kişiselleştirdiği müddetçe inanıyorum ki biz daha alt kategorilere geçebiliriz. Bunu yapmadığımı takdirde kurallara uyulmadığı takdirde bunun zararını tüm Niğde olarak çekeceğiz. Esnaflarımız çekecek. İş yerlerimiz çekecek. Tekrar kapanma dönemine girme olasılığımız var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın ricamız kurallara uyması" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-03-17 15:07:32

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