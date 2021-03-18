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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Çanakkale Zaferi Mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Özdemir mesajında; "Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla milletimiz gerçek kudretinin, manevi gücünün yanı sıra bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir. Çanakkale zaferi daha güçlü Türkiye’yi inşa ederken bizlere de ilham olmaktadır. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilham, şuur ve inanç mukaddes emaneti daha yükseklere taşıma gayretimizi daima canlı tutmamızı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı ve Şehitleri Anma Günü’nün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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