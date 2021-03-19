Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı

Sen de mi uşak!

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Andaç ARSLANPAY/ÇAMARDI (Niğde), (DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur (15) öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Uğur (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Çamardı Andaç ARSLANPAY

2021-03-19 08:12:12



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