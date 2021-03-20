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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto galericinin, 8 kişiyi EFT yalanıyla dolandırdığı iddiası

DHA

Oto galericinin, 8 kişiyi EFT yalanıyla dolandırdığı iddiası


ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de farklı tarihlerde internet üzerinden araçlarını satışa çıkartan 8 kişi, satın almak için çağırıldıkları Kırşehir'deki bir oto galerici tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Mesai bitim saatlerine yakın noterden satışını gerçekleştirdikleri araçlarının yarı parasını veren galericinin, geri kalanını EFT yoluyla ödeyeceğini söyleyerek, dolandırdığı öne sürüldü. 
İnternet üzerinden farklı tarihlerde kendilerine ait araçları satışa koyan 8 kişi, iddiaya göre Kırşehir'deki bir oto galerici tarafından arandı. Araçları satın almak için Kırşehir'e çağıran oto galericinin, güven kazanmak için anlaşılan paranın yarısını ödediği, geri kalanı 2 gün sonra vereceğini söyleyerek dolandırdığı iddia edildi. Bir araya gelip, oto galericiden şikayetçi olan mağdurlardan Nevzat Vural, "Benim bir aracım vardı. İnternet üzerinden ilana koymuştum. Kırşehir´den bir alıcı benimle irtibata geçti ve aracımı almak istedi. 'Hesabına 250 lira atıyorum, onu mazot parası olarak gör' diyerek yanına çağırdı. Kırşehir´e gittim, oturdum dükkanlarında. Bana 'notere git satışını yap' dediler. Daha sonra dükkanlarına gelince 'bankada bir problem çıktı ipotek kondu, senet vereceğiz' dediler. Biz peşin anlaşmıştık deyince de 'sabaha geçer hesabına' dediler. 1 ay oldu paramız hesabımıza geçmedi. Aracımı 65 bin 500 liraya sattım, 30 bin lirasını aldım kalanını 1 ay geçmesine rağmen alamadım" dedi.
EFT YALANIYLA DA DOLANDIRMIŞLAR
Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü galericiyle telefonda anlaştıktan sonra noterde buluştuğunu kaydeden Osman Gül ise, "92 bin liraya anlaştığımız aracımızın 50 bin lirasını EFT yoluyla 42 bin lirasını da nakitle ödeyeceklerini söylediler. Notere geçtik. Noter satışından sonra tekrar dükkanlarına geldiğimizde saat 17.00-17.30 arasıydı. 32 bin lirayı nakit verdiler. 60 bin lira için EFT talimatı verdiklerini, hesaba yarın düşeceğini söyleyip, senet düzenlediler. Biz oradan bu şekilde geri döndük. Bir gün sonra yaptığımız araştırmada dolandırıcı olduklarının farkına vardım. Görüştüğüm 7 kişinin bunlara dolandırıldığını biliyorum. Bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-03-20 11:40:59

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