Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 51 ABL 335 plakalı midibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.K'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanun kız çocuğu, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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