Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı

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Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, pazar esnafına zor anlar yaşattı.

Selçuk Mahallesinde kurulan kapalı Salı pazarında pazar çatısı uçtu, pazar esnaflarının da şemsiyeleri uçtu. Pazar esnafı ve vatandaşlar fırtınadan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadı.

Meteoroloji, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın yerini gün içerisinde kar yağışına bırakacağını duyurdu.

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