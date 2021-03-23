Ahırda yangın çıktı: 171 kuzu telef oldu

Niğde'de bir ahırda çıkan yangında 171 kuzu telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükköy köyünde Uğur Karakoç'a ait yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Niğde Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken ilk belirlemelere göre yangında 171 kuzu telef oldu.
İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.