Fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Nİğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.
Niğde’de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci Sokak'ta fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camını kırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.