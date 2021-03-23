Fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Yalovalı gönüllüler oyuncak tamir ederek çocukları sevindirmek için seferber oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nİğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.

Niğde’de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci Sokak'ta fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camını kırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.