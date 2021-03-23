Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Burhan Mahallesi Deveci Sokak'ta Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camı, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç nedeniyle kırıldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-03-23 20:30:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.