Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Burhan Mahallesi Deveci Sokak'ta Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camı, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç nedeniyle kırıldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-23 20:30:27



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