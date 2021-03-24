Niğde Anadolu FK - Ergene Velimeşespor: 2-2

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (x), Uğur Erdoğan (x), OzaKürşathan Akın(x)

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx) , Rıza (xx), Altar (xx) Dk. 88 Polat (x), Metehan (xx), Tolgahan (xx), Hüseyin(xx) Dk.88 Barışcan (x), Berkin (xx) Dk. 72 Mustafa (x), Ferhat (xx), Fatih (xx), Yücel (xx) Dk. 80 Atalay (xx), Recep (xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre (xx), Semih (xx), İbrahim (xx), Mert (xx), Fatih (xx) Dk. Akın (x), Işık (xx), Doğan (xx) Dk. 45 Evren (x), Taner (xx) Dk. 86 Furkan (x), Eser (xx), Yüksel (xx) Dk. 62 Taha(x), Atilla (xx) Dk. 78 Ergun (x)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Hüseyin, Dk. 74 Fatih, Dk.75 Recep (Niğde Anadolu FK)-Dk. 79 Taha (Ergene Velimemeşspor)

GOLLER: Dk. 35-39 Altar (Niğde Anadolu FK)-Dk. 22 Atilla, Dk. 45 İbrahim (Ergene Velimemeşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Ergene Velimemeşspor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-24 16:59:45



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