Niğde´de kar yağışı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE, gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, bir süredir Niğde'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Niğdeliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-03-25 12:16:01



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