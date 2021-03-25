Kamyonet devrildi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.

KazaNiğdeÇamardı yolunda meydana geldi. 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.