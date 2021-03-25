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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

İHA

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.
KazaNiğdeÇamardı yolunda meydana geldi. 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

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