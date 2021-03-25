Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Niğde’de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
O.Ç, Çamardı ilçesine bağlı Celaler köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arası Armutbelli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan O. Ç. durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.