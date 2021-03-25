Niğde’de 2 askeri personel FETÖ’den tutuklandı

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 askeri personel tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen askeri personel M.F.F. ve C.K'yı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.