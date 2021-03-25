Niğde´de buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet araziye devrildi, 2 kişi hafif yaralandı.

İlk kaza Niğde-Çamardı karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06FJ1217 plakalı kamyonet, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, tedaviye alındı. Ulukışla ilçesi Kolsuz mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tanker yoldan çıktı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-03-25 17:25:50



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