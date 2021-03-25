Niğde´de buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet araziye devrildi, 2 kişi hafif yaralandı.
İlk kaza Niğde-Çamardı karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06FJ1217 plakalı kamyonet, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, tedaviye alındı. Ulukışla ilçesi Kolsuz mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tanker yoldan çıktı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-03-25 17:25:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.