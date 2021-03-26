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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de damar rahatsızlığı olan hastanın boynuna stent takıldı

İHA

Niğde’de damar rahatsızlığı olan hastanın boynuna stent takıldı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez hastanın boynundan karotis artere stent takıldı.
Hastanede ilk kez gerçekleşen operasyonla hasta 1 günde sağlığına kavuştu
Baş dönmesi şikayetleri ve geçici felç atakları olan Kudret Üzümcü (70) Niğde Ömer Halsiademir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kardiyoloji bölümüne başvurdu.
Yapılan muayenede, sol beyin damarının kapalı olduğu anlaşılan hasta, operasyona alındı.
Hastanın kapalı damarı, kardiyoloji uzmanı Yakup Çetinkaya, radyoloji uzmanı Halit Can Batur ve nöroloji uzmanı Halil İbrahim Akçay'ın kapalı anjiyo yöntemiyle stent yerleştirildi ve balonlama yöntemiyle açıldı.
Kardiyoloji uzmanı Yakup Çetinkaya yaptığı açıklamada, Kudret Üzümcüye daha önce kalp damarlarına stent yerleştirildiğini söyledi.
Çetinkaya: “"Kalp damarlarını açtık ama daha önceden beyin damarlarına müdahale yapılmamıştı. Bu tür hastaların hepsi büyük şehirlere sevk ediliyordu. Kudret amcanın daha önce sağ beyin damarına Kayseri'de müdahale edilmişti. Sol damarına da planlanmış ama salgın nedeniyle müdahale yapılamamış. Biz de bu hastayı sevk etmeden burada tedavi ederiz diye düşündük, Başhekim Bilal Günaydın beyin de destekleriyle. Hastanın sol beyin damarı kapalı yöntemle kasığından girerek işlem yaptık ve stent yerleştirdik ve açtık. Hastamız da herhangi bir sıkıntı yok, taburcu ettik."
Hasta Kudret Üzüncü de başka ile gitmeden Niğde'de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, doktorlara teşekkür etti.
Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da göreve başladıklarından beri hastaların başka illere sevkini azaltmak için çalıştıklarını dile getirdi. Beyin damar tıkanıklığı hastalarının daha önce başka illere sevk edildiğini işaret eden Günaydın, "Yeni bir ekip oluşturduk. kardiyoloji uzmanımızın önderliğinde stent yerleştirme işlemine başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte Niğde'de ani inme ataklarına ilk 6 saatte müdahale edeceğiz” dedi.

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