Emrah Özdemir; "Söz verdiğimizden daha fazlasını yapıyoruz”

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ile birlikte Niğde Belediyesi'nin son iki yılda yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceledi.



Yeni Sanayi Sitesi, Sanayi Alt Geçiti, Galericiler Sitesi, Ata Sanayi'ne yapılan 14 Dükkan, Ditaş Kavşağı ve Üst Geçidi, Scada Sistemi, Yeni Köy Terminali, Özel İdare Üst Geçidi, Kokoreç Satış Noktası, Devlet Bahçeli Bulvarı Üst Geçidi, Modern Arıtma Tesisi, Yeni Mezarlık, Temizlik İşleri hizmet binası ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi projelerini gezerek incelemelerde bulundular.



“NİĞDE’YE KALICI ESERLER BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

2 yıl içerisinde yapılan projelerin incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özdemir, Milletvekillerinin desteği ile Niğde’ye çok güzel eserler kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile 2 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin bir kısmını gezme ve değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Özdemir şunları kaydetti:”Milletvekilerimiz Ankara’da, bizler burada teşkilatımızla birlikte şehrimize hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak ve şehrimizin geleceğini inşa etmek adına can siperane çalışıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Yakın bir zamanda bu iki yılın değerlendirmesini bir bülten haline getirip bütün şehrimize dağıtacağız. Bu iki yıl içerisinde neler yapmışız daha iyi anlatma fırsatı bulmuş olacağız. Bizde şunun farkına vardık ki 2 yıl içerinde gerçekten çok büyük işler yapmışız. İncelemelerde bulunduğumuz bazı projelerimiz devam ediyor. Bitmiş olan işlerimizin yanı sıra yeni başlayacağımız işler de var. Biz seçimlerden önce yapacağımız hizmetlerle ilgili proje kitapçığı dağıtmıştık. İnşallah proje kitapçığında yer alan projelerden çok daha fazlasını görev süremiz içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Milletvekillerimiz desteği ile şehrimize çok güzel eserler kazandırıyoruz. Bugünde bir kısmını yerinde gezip değerlendirme fırsatı bulduk. Milletvekilimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum.”



“YAPILAN HİZMETLER TAKDİRE ŞAYAN”

Niğde Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğu dile getiren Milletvekilli Yavuz Ergun ve AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, Başkan Özdemir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Niğde’nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun,”

Niğde’de son iki yıl içerisinde yapılan eserlerin bir kısmını gezdik. Tabiki hizmette sınır yok. Halkımız her şeyin en güzeline layık. Bizler genelde, belediye başkanımız yerelde yapmış olduğu yatırımlarla memleketimizi çok güzel bir hale getiriyor. Ben buradan başkanımıza belediye meclis üyelerimize ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Hizmette sınır yok bugün de bunların bir kısmını gezdik. Önümüzdeki günlerde yeni yapılacak işler ve tamamlanacak işlerimiz var. Onları da hep beraber el ele vererek tamamlayıp halkımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

"BELEDİYECİLİK BİR EKİP İŞİ’’

AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ise; "Belediye Başkanımız Emrah Özdemir önümüzdeki yıllarda adını altın harflerle yazdıracak güzel hizmetlere imza atmış. Bu pandemi sürecinde imkânların kısıtlı olmasına rağmen böyle büyük işlerin yapılması nedeniyle ekibini ve başkanımızı tebrik ediyorum. Belediyecilik bir ekip işidir. Niğde belediyesi de ekip ruhu içerisinde çalışıyor. Ekip ruhu ile çalışıldığını ise yapılan hizmetleri incelediğimizde gördük. Bundan sonraki yapacağı çalışmalarda belediye başkanımıza başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

