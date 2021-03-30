FETÖ’den firari ihraç öğretmen yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Niğde’de yakalanarak cezaevine gönderildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.

Öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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