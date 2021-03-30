Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi Niğde “kırmızı çizgisini” çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi Niğde “kırmızı çizgisini” çekti

İHA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi Niğde “kırmızı çizgisini” çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart’ta Kırmız Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması Niğde’de düzenlenen program ile gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayalara geçiş önceliği verilmesi için 81 İl Valiliklerine kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi ile yayımlanan genelge sonrasında Niğde merkez Oskar duraklarında program düzenlendi.
Programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek burada öğrencilere trafik önceliği konulu boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e burada öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi.
Programda konuşan Niğde Valisi Şimşek, ’’Bugün yaya öncelik “Kırmızıçizgimizdir” farkındalığı başlatıldı. Bu farkındalıkla yaya önceliğine vurgu yapmaktır. Sürücülerimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Sürücülerden beklentimiz şudur. Trafik ışığı ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde yavaşlasınlar önceliği yayaya versinler. Özellik de okul geçitlerinde bu kurala gereken hassasiyeti göstersinler. Öğrencilere ve yayalara öncelik versinler. Sürücüler bu kurala uydukları takdirde oluşan kazalarında önüne geçmiş olacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’den firari ihraç öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den firari ihraç öğretmen yakalandı
Emrah Özdemir; "Söz verdiğimizden daha fazlasını yapıyoruz”
YEREL HABERLER Emrah Özdemir; "Söz verdiğimizden daha fazlasını ...
Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası nedeniyle kitap sergisi açıldı