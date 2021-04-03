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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camiler ve Kur'an Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor

İHA

Camiler ve Kur'an Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor

Niğde Gençlik Merkezleri tarafından başlatılan Camilerimizi Güzelleştiriyoruz Projesi kapsamında gönüllü gençler camiler ve Kur'an kurslarının duvarlarını hat sanatıyla süslüyor.
Duvarların hat sanatıyla süslenmesiyle geleneksel hat sanatının yaşaması, cami ve Kur'an kurslarına farklı bir görüntü kazanması, gençlerin ise manevi atmosferde anlamlı uğraşlarda bulunması bekleniyor.
Projeyle ilgili bilgi veren Niğde Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ferhat Sevmez, "Bizler Gençlik Merkezleri olarak genç arkadaşlarımızla birlikte camilerimizi ve Kur'an kurslarımızın güzelleşmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda hat sanatı çalışması yapıyoruz gönüllü gençlerimizle birlikte. Müftülüğümüz ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu çalışmada 11 camimizin 2 tane de Kur'an kursumuzun içinin süslemesini yaparak güzelleştiriyoruz. Camilerimize yapmış olduğumuz bu projenin ismi Camilerimizi Güzelleştiriyoruz sloganı ile çıktığımız bu yolda şu ana kadar 2 tane Kur'an kursu ve 6 tane de camimizin içini hat sanatı ile içerisinin güzelleştirilmesine sebep olduk gönüllü gençlerimizle birlikte’’ dedi.
Gönüllü Lider Tülay Nur Helvacı, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Tülay Nur Helvacı ayrıca Niğde Gençlik Merkezinde gönüllü gençlik lideriyim. Resim yeteneğimi hem böyle faaliyetlere katılarak geliştiriyorum. Hat sanatı çiziyoruz.Kur'an kurslarımıza camilerimize hem korona günlerinde evde canımız sıkıldığı için motive etmiş oluyoruz kendimizi hem de kendi yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz”
Niğde İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Mustafa Bıyık ise "Bu projeyle amaçladığımız birincisi gençlerimizin anlam dünyasına hitap edip onların manevi atmosferde bu kokuyu almalarını amaçlamaktı ikincisi ise camilerimiz vesilesiyle cemaatimize ulaşmak ve onları mutlu etmekti. Bu vesileyle ikisini de başardığımızı düşünüyorum. İl Müftülüğü olarak gençlerimizi gençlik merkezlerimizle beraber bu tür faaliyetleri yürütüyoruz elimizden geldiği kadar gençlerimizi yaşadığımız çağın boş meşguliyetlerinden ve onları meşgul eden boş alanlardan bu gibi güzel alanlara çekmeye çalışıyoruz” dedi.

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