Motosikletteki kebap dürümünün çalınması kamerada



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de kimliği belirsiz bir kişi, sipariş getiren restorana ait motosikletteki kebap dürümü çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Bir restorana ait motosikletli kurye, sipariş teslim etmek içir müşterinin belirttiği adrese gitti. Kuryenin yolun kenarına bıraktığı motosiklete yaklaşan bir kişi, sepetteki kebap dürümünü çalıp, olay yerinden uzaklaştı. Motosikletine döndüğünde diğer siparişin yerinde olmadığını fark eden kurye, durumu polise bildirdi. Bölgedeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıyan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-04-04 23:35:22



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