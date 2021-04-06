Niğde´de 'fuhuş' operasyonu: 3´ü kadın 5 gözaltı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3´ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, belirlenen adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3´ü Özbekistan uyruklu kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-04-06 17:47:01



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