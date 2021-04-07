Eniştesini bıçaklayıp öldüren şüpheli, güvenlik kamerasından yakalandı



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de birlikte alkol aldığı eniştesi İmdat Aydın´ı (42) 3 yerinden bıçaklayıp öldüren İbrahim Aydın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Aydın´ın olayda kullandığı bıçak ise evinin bahçesinde bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilgölcük Mahallesi´nde meydana geldi. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde isminin İmdat Aydın olduğu öğrenilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede Aydın´ın vücudunun 3 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, İmdat Aydın´ın, kayınbiraderi İbrahim Aydın ile birlikte bir bahçede alkol aldıklarını saptandı. Adresi belirlenen İbrahim Aydın, evine yapılan baskında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yeşilgölcük Jandarma Komutanlığı Karakolu´na götürülen İbrahim Aydın´ın, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. İbrahim Aydın´ın, cinayette kullandığı bıçak ise evinin bahçesinde bulunduğu belirtildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

İmdat Aydın´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, İbrahim Aydın´ın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-04-07 14:33:16



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