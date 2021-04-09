Niğde'de 1 kilo bonzai ele geçirildi

2021 Diyanet Fitre ne kadar?

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Niğde’de jandarma ekipleri 1 kilo 100 gram bonzai ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde merkez Sazlıca beldesi mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü O.T gözaltına alındı.

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