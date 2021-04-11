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TMO patates alımlarına başladı Niğde’de 30 tır patates TMO merkezlerine yönlendiriliyor Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla süratle başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık"

İHA

TMO patates alımlarına başladı Niğde’de 30 tır patates TMO merkezlerine yönlendiriliyor Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla süratle başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, patates, kuru soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması, Türkiye'nin patates üretim merkezleri Niğde'de üreticileri mutlu etti.
Cumhurbaşkanının açıklamasıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ekipleri, patatesleri inceleyerek sevkiyatlara başladı. Günlük 30 tıra yakın sevkiyatın olduğu Niğde’de üreticileri depolarında kalacak olan patateslerin gitmesiyle sevinç yaşıyorlar.

Niğde ve Nevşehir’de sevkiyatlar başladı
Niğde’de patates alımlarını koordine eden Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Özellikle salgın döneminde tüketim daralması yaşanan ürünlerinin başında patates ve soğan geliyor. Haliyle yeni hasat döneminin yaklaşmasıyla beraber 2020 yılı sonbaharında depolanmış olan bu ürünlerin bir şekilde tüketilmesi ve israf olmaması gerekiyor. Çünkü milli bir servet bu ürünlerimiz. Haliyle üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin değerlenmesi yeni sezonda yeni ürünleri üretmek için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla süratle başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık" dedi.

"Salgın olmasaydı patates tüketilebilecek miktardaydı"
Genel Müdür Güldal, "Milli bir servettir. Salgın dönemi olmasaydı ekonomi ve pazarlama içerisinde tüketilebilecek miktarda ürünlerdir. Ancak böyle bir durum olunca devletimiz böyle bir talimat verildi, üreticilerimizin mağduriyetleri önlenmiş oldu. Malum mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız için mutfaklarına ücretsiz olarak nakledilmesi için sofralarına katkı olacak. 81 ilimiz üretici birlikleri, tarım müdürlükleri ve TMO ile il ve ilçelerde hazırlıklar sürdürüyor. Kamyonlara yüklenerek illere gönderilecek" diye konuştu.

Patatesler depoda kalacaktı
Üretici Necdet Ünal ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Patateslerimiz depoda kalacaktı gitmeye başladı. Buradan gidecek patateslerimiz de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için de çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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