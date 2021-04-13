Niğde'de cinayet şüphelisi diğer kardeş de yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Niğde'de dün saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde demir ustası Bilal Duyar'ı (33) tabancayla öldüren O.A. ile ağabeyi K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-04-13 19:04:51



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