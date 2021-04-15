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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı

İHA

Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı

Niğde'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan pelikan, tedavi altına alındı.
Niğde'de kanadından yaralı olarak bulunan, açlık ve susuzluktan yorgun düşen, uçma güçlüğü çeken pelikan, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Burada ekipler tarafından gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen pelikan, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımının yapılması için bırakıldı.
Yaralı pelikanın, gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine milli park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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