Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor: 4-1

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Ali KADI / NİĞDE, (DHA) STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Hüseyin Gökbörk Arslan (xx), Uğur Başdaş (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Enes: (xx), Rıza(xx)(Dk. 84 Şahan (xx), Altar (xx)(Dk. 76 Polat (x), Metehan (xx), Atalay (xx)(Dk. 67 Furkan (x), Tolgahan(xx), Hüseyin (xx)(Dk. 84 Barışcan (x), Aykut (xx), Berkin (xx)(Dk. 76 Mustafa(x), Yücel (xx), Recep (xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat (x), Mert (x),Hakan (x)(Dk. 67 İsa (x), Burak(x)(Dk. 58 Alican (x), Sefa (x), Erdem (x)(Dk. 81 Halil(x), Yakup (x), Talha (x)(Dk. 58 İbrahim (x), Doğanay (x), Orhan(x), İsmet(x)

SARI KARTLAR: Tolgahan, Rıza, Aykut (Niğde Anadolu FK) - Erdem (Kahramanmaraşspor)

GOLLER: Dk. 28 Recep, Dk. 33 Atalay, Dk.56 Altar, Dk.67 Rıza (Niğde Anadolu FK) Dk. 21 Yakup (Kahramanmaraşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Kahramanmaraşspor´u 4-1 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-04-15 17:53:05



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