Ziraat Odası Başkanı Kenar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasının önünü açtığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kenar odada düzenlediği basın toplantısında, "Bugün geldiğimiz noktada devletimizin patatesi çiftçiden 60 kuruşa aldığı, piyasalarda da taban fiyatın 6070 kuruş üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Bundan sonraki yıllarda çiftçilerimizi fiyat istikrarı konusunda desteklemek adına maliyetler civarında bir fiyattan müdahale alımı yapması gerektiği ise çiftçilerimizin ortak kanaatidir. Üreticilerimizden patates alımı konusundaki girişim ve bu kapsamda yürütülen bütün çalışmalar için Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederim. Ayrıca Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Bitkisel Üretim Genel Müdürleri ve Daire Başkanlarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve personeline teşekkür ederim. Ankara'da patates ve soğan konusunda sesimizi duyurmak için 3 kere basın toplantısı düzenleyen, bizim sorun ve isteklerimizi çözüm önerilerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili bakanlıklara iletebilen tek kurumumuz Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar'a da tüm çitçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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