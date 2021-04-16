Niğde'de koyun hırsızları yakalandı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir evin önünden 19 koyunu kamyonete yükleyip çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez Selçuk Mahallesi Bucakçayırı mevkiinde Ş.Ş.´ye ait 19 adet koyunun kamyonetle çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.T., T.H.T., B.D. ve E.T. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. E.T´nin evinde yapılan aramada 37,78 gr bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyorDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-04-16 14:51:54



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