Niğde'de koyun hırsızları yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir evin önünden 19 koyunu kamyonete yükleyip çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez Selçuk Mahallesi Bucakçayırı mevkiinde Ş.Ş.´ye ait 19 adet koyunun kamyonetle çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.T., T.H.T., B.D. ve E.T. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. E.T´nin evinde yapılan aramada 37,78 gr bonzai ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyorDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-04-16 14:51:54
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