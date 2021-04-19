Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’den 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’den 23 Nisan mesajı

İHA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’den 23 Nisan mesajı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutlamanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
23 Nisan 1920'de cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Türk milletinin gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbal mücadelesi vererek yeniden diriliş örneği sergileyerek egemenliğini eline aldığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Şimşek, şunları söyledi:
"Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla tüm dünyaya ilettiğimiz dünyadaki tek bayram olma özelliğini de taşımaktadır. Her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan sevgili yavrularımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışarak onları eğitmek, geleceğe hazırlamak kendi başlarına karar verebilen, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek ölçüde donanımlı, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyelerini, tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Niğde’de korona virüs denetimi yapıldı
Niğde 2. Etap Millet Bahçesi Bahçesi Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Niğde 2. Etap Millet Bahçesi Bahçesi Projesi başlıyor