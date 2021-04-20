Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat ile ilgili "yerelden kalkınma modelini" anlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, NiğdeAdana otoyolu Göbekli Dağ mevkisinde meydana geldi. Gökhan B. (32) yönetimindeki 16 NTR 08 plakalı Renault marka otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince sürücü Gökhan B. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gökhan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.