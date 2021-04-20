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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverler bakkalın veresiye defterini kapattı

İHA

Hayırseverler bakkalın veresiye defterini kapattı

Niğde’de hayırseverler, bir mahallede vatandaşların bakkala olan borçlarını ödedi.
Selçuk Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Zeki Şener, mahalledeki hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye defterini kapattığını söyledi. Şener, “Ramazan ayının ilk günlerinde 3 tane hayırsever geldiler. Bakkal defterinde durumu zor olan ödemede zorluk çeken müşterimin olup olmadığını sordular. 4 tane isim verdim 4 ailenin yaklaşık 3 bin TL borcunu kapattılar. Pazartesi günü gelen bir hayırsever vatandaşımız da küçük çapta 7 kişinin ve yine 4 hayırsever de toplamda 40 kişinin borçlarını kapattılar. Maddi olarak bu dükkandan 10 bin civarında veresiye hesabı kapandı. Allah hayırsever insanlardan razı olsun. Geçen yıl yine aynı şekilde hayırsever insanlar gelip bu dükkandan borçları kapatmışlardı. Yine geldiler. Yine Ramazan ayı içerisinde geleceklerini söylediler. Bizlere destek olan hayırseverlerin ihtiyaçlarını karşılayan borçları defterden sildiren bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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