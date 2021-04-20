Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü Gökhan Bozoğlu (32) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Adana yolunda meydana geldi. Gökhan Bozoğlu yönetimindeki 16 NTR 08 plakalı otomobil, Göbekli Dağ mevkiinde kamyona arkadan çarptı. Kazada Bozoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bozoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-04-20 13:44:23
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