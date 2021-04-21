Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi



Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9´uncu sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi. Akif Emre Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.

Operasyon sırasında yaralanan, kaybolan veya hastalanan askerlerden etkilenen Akif Emre Özyıldız, akıllı miğfer geliştirmeye karar verdi. Özyıldız, 6 aylık AR-GE çalışması sonucunda askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, yerinin tespit edilmesi için GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içeren bir miğfer geliştirdi. Termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespitini yapan miğfere 'RoboKask' ismini veren Özyıldız'ın projesi, geçen ay Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.

GÖRÜNMEYEN ALANDAKİ HEDEFLER İŞARETLENEBİLİYOR

Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı. Özyıldız, "RoboKask'ta bulunan donanımlar sayesinde sahadaki asker her zaman ana üsle iletişim halinde kalıyor. GPS sayesinde askerlerimizin sel, tipi, fırtına gibi afetlerde veya kaybolmaları durumunda konum bilgileri merkeze anında bildiriliyor. Askerlerin vurulması halinde nabız verileri direkt merkeze aktarılıyor. Kamera sistemi sayesinde de hem düşman tarafın kimlik bilgileri merkeze aktarılıyor hem de görünmeyen alanlardaki hedefler merkeze işaretlenebiliyor. Ayrıca, öldürülmemesi gereken canlı hedeflerin bilgileri de sisteme işaretlenebiliyor. Projemde bana her zaman destek olan danışman öğretmenim Murat Sakarya ve aileme çok teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ

2021-04-21 16:10:16



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