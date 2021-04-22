Süt tankeri yoldan çıktı; tonlarca süt etrafa saçıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, yoldan çıkan süt tankerindeki tonlarca süt etrafa saçıldı, sürücü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra AnkaraNiğde karayolu Kızılca köyü yakınlarında meydana geldi. Gökhan Y. yönetimindeki 51 ABA 407 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Tonlarca süt yola saçılırken, tanker sürücüsü ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-04-22 18:24:32
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