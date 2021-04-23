Niğde´deki 'ByLock' operasyonunda 1 ev hapsi cezası

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, adli kontrolle serbest kalırken, 1'i de ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, M.Ç., R.Ü., S.B., R.G. ve D.N.D.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., R.Ü., S.B. ile R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.N.D. de ev hapsi cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-04-23 11:00:47



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