Niğde’de 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., R.Ü., S.B. ve R.G. adli kontrol, D.N.D. hakkında ise ev hapsine karar verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.